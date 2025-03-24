На Буковині знижується кількість хворих на грип та ГРВІ

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У Чернівецькій області вже третій тиждень поспіль знижується захворюваність на грип та ГРВІ

Про це повідомляє Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Так, минулого тижня було зареєстровано 5930 випадків ГРВІ, з них 3550 дітей (60%). Протягом тижня госпіталізовано 135 осіб, з них 86 дітей.

Інтенсивний показник захворюваності ГРВІ становить на 12% менше показника минулого тижня. Водночас рівень епідемічного порогу ще досі перевищено, наголошують медики.

Найбільше хворих у Чернівецькому районі - 3959 осіб, із них у місті Чернівці - 2081 випадок ГРВІ.

Нагадаємо, за даними МОЗ, рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Україні демонструє тенденцію до зниження. Водночас ситуація залишається складною, вважає доктор медичних наук, імунолог Андрій Волянський. За його словами, поточний епідеміологічний сезон є вкрай складним.