На Буковині викрили канал виготовлення і постачання фальшивих документів

фото: ДПСУ

Прикордонники Чернівецького загону у взаємодії з детективами Бюро економічної безпеки та за процесуального супроводу Чернівецької обласної прокуратури викрили громадянина України, який організував виготовлення та пересилку із ЄС до України фальшивих бланків та голографічних захисних елементів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Зокрема було вилучено 1200 незаповнених бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, про шлюб та народження, водійські посвідчення, дипломи та додатки до дипломів про вищу освіту, голографічні захисні елементи.

Правоохоронці встановили, що група осіб намагалась налагодити реалізацію на території України фальшивих документів.

Організатора незаконної діяльності оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 199 ККУ "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів".

Нагадаємо, на Буковині судитимуть податківця, який покривав збут тютюну та алкоголю без акцизних марок.