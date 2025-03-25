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25 марта 2025, 16:05

На Буковине предприниматель не уплатил более 8 млн грн налогов при выполнении госзаказов

25 марта 2025, 16:05
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фото: БЭБ
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Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили местного предпринимателя в уклонении от уплаты более 8 млн. грн. налогов. Подозреваемый занимался поставкой товарно-материальных ценностей на выполнение государственных закупок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ведомства.

Фигурант дела был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель по упрощенной системе налогообложения и скрыл реальные объемы полученных доходов.

В течение 2017-2023 годов предприниматель получил доход в размере более 27 млн грн от участия в тендерах. Эта сумма превышала установленный предел для 2 группы упрощенной системы налогообложения и требовала перехода на 3 группу с соответствующим налогообложением. Однако он сознательно не изменил систему налогообложения.

В итоге предприниматель умышленно не уплатил в бюджет более 8 млн. грн. налоговых платежей, в частности: 2,4 млн. грн. налога на доходы физических лиц, 201 тыс. грн. грн военного сбора и 5,4 млн грн налога на добавленную стоимость.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов (обязательных платежей)).

Напомним, на Буковине задержали правоохранителя, который за 5500 долларов помогал вывозить мужчин в Молдову.

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