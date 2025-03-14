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14 березня 2025, 15:22

На Буковині судитимуть податківця, який покривав збут тютюну та алкоголю без акцизних марок

14 березня 2025, 15:22
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо організаторів збуту цигарок та алкоголю без акцизних марок, яку покривав посадовець Державної податкової служби у Чернівецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, нелегальна схема торгівлі діяла на території Чернівецької області щонайменше із червня 2023 року. Для прикриття своєї діяльності двоє місцевих мешканців – організаторів торгівлі вийшли на податківця для начебто оформлення ліцензії для продажу підакцизних товарів.

Оскільки жодних документів про походження ані цигарок, ані алкоголю не було, вони домовилися з посадовцем за щомісячну плату у сумі 600 доларів США отримувати від нього "законодавче" прикриття.

Продаж цигарок та алкоголю здійснювався у двох кіосках вроздріб та гуртом для інших дрібних магазинів та МАФів.

Учасники оборудки обвинувачуються у незаконному придбанні, збуті й транспортуванні незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники затримали "військового", який намагався виїхати за кордон за фальшивими документами.

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