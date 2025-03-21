На Буковине задержали правоохранителя, который за 5500 долларов помогал вывозить мужчин в Молдову

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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю из Черновицкой области, который помогал военнообязанным мужчинам незаконно пересекать границу с Молдовой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как стало известно, организатор схемы вышел на милиционера через анонимные мессенджеры и предложил ему легкий заработок. Задачей должностного лица было предоставлять "клиентам" собственное авто и скоординировать их движение, в частности показать путь к украино-молдавской границе в обход блокпостов. Добравшись до определенного места, мужчины должны были оставить автомобиль и пересечь границу пешком.

Организатор брал с каждого уклоняющегося до 10 000 долларов США, тогда как правоохранитель за свои "услуги" получал 5500 долларов.

Правоохранитель подозревается в содействии незаконной переправке нескольких лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Буковине пограничники задержали женщину, пытавшуюся вывезти за границу наркосодержащие медпрепараты.