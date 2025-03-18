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Про це повідомляє пресцентр ДСНС, інформує RegioNews.

Родичі звернулися до поліції, оскільки сім’я перестала виходити на зв’язок. Було прийнято рішення відкрити двері квартири.

Всередині рятувальники виявили трьох людей: 57-річного чоловіка, 47-річну жінку та їхнього 15-річного сина. На жаль, жінка вже не подавала ознак життя, а чоловік і хлопець перебували без свідомості.

Попередньо встановлено, що напередодні вони вживали гриби.

Нагадаємо, 13 березня на Рівненщині від чадного газу постраждали дві жінки та двоє підлітків.