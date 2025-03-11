На Буковині прикордонники за допомогою дрона зупинили вояж чоловіків до Молдови
На Буковині оператор дрона ДПСУ виявив рух двох чоловіків у напрямку українсько-молдовського кордону
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Скоординувавши дії групи реагування, незаконних "туристів" затримали поблизу держрубежу. Для їх зупинення прикордонникам довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів, оскільки чоловіки намагалися втекти.
Затримані – жителі Івано-Франківської області 28 і 26 років, які збиралися незаконно потрапити до Молдови поза пунктом пропуску.
Стосовно порушників склали відповідні адмінпротоколи.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали двох чоловіків, які планували переправити 24-річного молодика через Тису.
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