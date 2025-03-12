На Буковині судитимуть чоловіка, який вбив матір цивільної дружини
До суду направили обвинувальний акт стосовно жителя Буковина за фактом умисного вбивства
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
За даними слідства, у жовтні минулого року на ґрунті неприязних відносин 49-річний чоловік посеред вулиці жорстоко побив 69-річну матір цивільної дружини. У непритомному стані він затягнув жінку до будинку, де вона і померла.
Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років вʼязниці.
Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік зарізав брата, який образив матір. Під час сварки він вдарив потерпілого щонайменше 18 разів. Зокрема, у живіт та груди. Нападника засудили до 7 років позбавлення волі.
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