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Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, у жовтні минулого року на ґрунті неприязних відносин 49-річний чоловік посеред вулиці жорстоко побив 69-річну матір цивільної дружини. У непритомному стані він затягнув жінку до будинку, де вона і померла.

Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років вʼязниці.

Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік зарізав брата, який образив матір. Під час сварки він вдарив потерпілого щонайменше 18 разів. Зокрема, у живіт та груди. Нападника засудили до 7 років позбавлення волі.