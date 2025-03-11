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11 березня 2025, 17:05

На Буковині прикордонники затримали "військового", який намагався виїхати за кордон за фальшивими документами

11 березня 2025, 17:05
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фото: ілюстративне
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Прикордонники Чернівецького загону запобігли спробі незаконного виїзду за кордон громадянина України за підробленими документами військовослужбовця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

У ніч на 11 березня до міжнародного пункту пропуску "Порубне" прибув 27-річний житель Івано-Франківської області. Під час проходження паспортного контролю чоловік зазначив, що є чинним військовослужбовцем ЗСУ. Він нібито перебував у відпустці та прямував на відпочинок до Польщі.

Для підтвердження законності виїзду за кордон чоловік надав копію службового посвідчення завіреного нотаріусом, відпускний квиток та інші необхідні документи.

Після проведення поглибленої перевірки за допомогою спецтехніки прикордонники встановили, що надані документи містять ознаки повної підробки.

Зловмисника передали співробітникам Національної поліції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".

Нагадаємо, на Буковині прикордонники за допомогою безпілотника затримали групу чоловіків, які намагалися втекти до Румунії.

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