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14 марта 2025, 15:22

На Буковине будут судить налоговика, покрывавшего сбыт табака и алкоголя без акцизных марок

14 марта 2025, 15:22
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении организаторов сбыта сигарет и алкоголя без акцизных марок, покрываемого чиновником Государственной налоговой службы в Черновицкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, нелегальная схема торговли действовала на территории Черновицкой области, по меньшей мере, с июня 2023 года. Для прикрытия своей деятельности двое местных жителей – организаторов торговли вышли на налоговика для оформления лицензии для продажи подакцизных товаров.

Поскольку никаких документов о происхождении ни сигарет, ни алкоголя не было, они договорились с должностным лицом за ежемесячную плату в сумме 600 долларов США получать от него "законодательное" прикрытие.

Продажа сигарет и алкоголя осуществлялась в двух киосках по частям и оптом для других мелких магазинов и МАФов.

Участники сделки обвиняются в незаконном приобретении, сбыте и транспортировке незаконно изготовленных алкогольных напитков и табачных изделий, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды, по предварительному сговору групп. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, на Буковине пограничники задержали "военного", пытавшегося выехать за границу по фальшивым документам.

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