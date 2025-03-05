На Буковині прикордонники за допомогою дрона затримали 4 чоловіків, які намагалися втекти до Румунії
У ніч на 5 березня прикордонники Чернівецького загону затримали порушників, які намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.
Рух групи невідомих осіб, що прямували в бік державного кордону уночі, виявив оператор безпілотного літального апарата.
Затриманими виявилися жителі Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей віком від 35 до 46 років.
Правопорушників доставили до підрозділу для з’ясування обставин і оформлення матеріалів за статтею 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їм загрожує штраф.
Нагадаємо, на Буковині 9-річний хлопчик вистрелив у брата з гвинтівки.
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