На Буковині прикордонники за допомогою дрона затримали 4 чоловіків, які намагалися втекти до Румунії

фото: ДПСУ

У ніч на 5 березня прикордонники Чернівецького загону затримали порушників, які намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Рух групи невідомих осіб, що прямували в бік державного кордону уночі, виявив оператор безпілотного літального апарата.

Затриманими виявилися жителі Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей віком від 35 до 46 років.

Правопорушників доставили до підрозділу для з’ясування обставин і оформлення матеріалів за статтею 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їм загрожує штраф.

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