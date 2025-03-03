На Буковині прикордонники з пострілами затримали чоловіків, які заплатили від 4 до 6 тисяч євро за втечу через кордон

фото: ДПСУ

Групу чоловіків, які планували незаконно перетнути державний кордон, виявили прикордонники у Чернівецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Незаконних "туристів", які прямували гірськими стежками в межах прикордонної смуги у Вижницькому районі Чернівецької області, затримали прикордонники відділу "Фальків".

Щоб зупинити порушників прикордонникам довелось декілька разів вистрілити у повітря.

За не законний трансфер чоловіки заплатили від 4 до 6 тисяч євро.

Правопорушників доставлено до прикордонного підрозділу та оформлено документи за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". За злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців Держприкордонслужби також складено матеріали за ст.185 КУпАП. Пошуки провідника тривають.

Раніше українські прикордонники показали, як знищили безпілотниками укриття та російську піхоту.