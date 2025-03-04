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04 березня 2025, 23:00

На Буковині 9-річний хлопчик вистрелив у брата з гвинтівки

04 березня 2025, 23:00
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Фото: Нацполіція
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14-річний хлопчик отримав поранення через постріл з гвинтівки. Виявилося, що стріляв у нього 9-річний брат

Про це повідомляє поліція в Чернівецькій області, передає RegioNews.

Інцидент стався 3 березня в селі Лопушна. Під час необережного поводження з пневматичною гвинтівкою 14-річний хлопець дістав травму. Зараз дитина знаходиться в лікарні. На щастя, загрози життю немає.

З'ясувалось, що це сталось під час дитячих ігор. 9-річний хлопчик вистрелив з пневматичної гвинтівки в напрямку, де знаходився його 14-річний брат. Внаслідок цього підліток отримав поранення живота. Його госпіталізували до хірургічного відділення міської дитячої клінічної лікарні Чернівців.

Гвинтівку правоохоронці вилучили, а також розпочали розслідування за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Києві будуть судити чоловіка, який вистрелив у людину. Це сталося, коли двоє чоловіків вигулювали собак. Між тваринами сталась сутичка. Через це зловмисник вистрілив з травматичної зброї в обличчя потерпілому, а сам - втік. Тепер йому загрожує до семи років ув'язнення.

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