На Буковине пограничники с помощью дрона задержали 4 мужчин, пытавшихся бежать в Румынию

фото: ГПСУ

В ночь на 5 марта пограничники Черновицкого отряда задержали нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь украинско-румынскую границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Движение группы неизвестных лиц, направлявшихся в сторону государственной границы ночью, обнаружило оператор беспилотного летательного аппарата.

Задержанными оказались жители Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Ровенской областей от 35 до 46 лет.

Правонарушителей доставили в подраздел для выяснения обстоятельств и оформления материалов по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Им грозит штраф.

Напомним, на Буковине 9-летний мальчик выстрелил в брата из винтовки.