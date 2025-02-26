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26 лютого 2025, 14:03

На Буковині прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон у вантажівці з продуктами

26 лютого 2025, 14:03
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фото: ДПСУ
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У Чернівецькій області водій вантажівки за грошову винагороду намагався вивезти за кордон громадянина України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники встановили, що чоловік, який працює експедитором у фірмі з доставки продуктів харчування, вирішив підзаробити на незаконному переправленні громадян через державний кордон. Знайшовши "клієнта", перевізник сховав його у вантажівці з товаром та разом зі своїм напарником повіз замовника до державного кордону з Молдовою.

Прикордонники зупинили автомобіль для перевірки і виявили втікача.

Як з’ясувалось, житель Рівненської області за нелегальну подорож до Молдови заплатив 7500 доларів США. Стосовно нього склали матеріали про адміністративне правопорушення.

Що ж стосується перевізника, то його буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, на Буковині продовжує зростати рівень захворюваності на грип та ГРВІ.

ДПСУ прикордонники втеча за кордон кордон Молдова Буковина Чернівецька область
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