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24 лютого 2025, 16:08

У Молдові засудили експрикордонника, який допомагав чоловікам втікати з України

24 лютого 2025, 16:08
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фото: ілюстративне
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Колишнього прикордонника Молдови визнали винним та притягнули до відповідальності за допомогу громадянам України призовного віку незаконно перетнути кордон

Про це повідомляє Newsmaker, передає RegioNews.

Як з’ясувалось, 42-річний прикордонник зустрічав українців поблизу прикордонного населеного пункту, розміщував у готелі, після чого допомагав виїхати до ЄС.

Прикордонника викрили після того, як на в’їзді до Румунії у цих громадян України не побачили штампів про в’їзд у Молдову.

Суд заборонив йому чотири роки здійснювати будь-яку діяльність, що пов’язана з в’їздом, виїздом і транзитом іноземних громадян через Молдову. Також йому виписали штраф у розмірі 45 тисяч леїв (понад 100 тисяч гривень) та конфіскували автомобіль, який він використав для перевезення "клієнтів".

Нагадаємо, СБУ викрило 4 схеми переправлення чоловіків за кордон у різних регіонах України.

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