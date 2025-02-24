На Буковині продовжує зростати рівень захворюваності на грип та ГРВІ

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У Чернівецькій області зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ. За минулий тиждень епідпоріг у регіоні перевищений на 149%

Про це у Фейсбуці повідомив Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

"Упродовж тижня що завершується, в Чернівецькій області зареєстровані 10869 випадків ГРВІ, з них 6587 дітей (61%). Інтенсивний показник захворюваності ГРВІ на 47,7% більше за показник минулого тижня та перебуває на 149,1% вище від епідемічного порогу, розрахованого для області", - йдеться у повідомленні.

Найбільше хворих пацієнтів зафіксували у Чернівецькому районі - 6450 випадків ГРВІ. Із них 3161 пацієнт із Чернівців.

Медики нагадують, що найефективнішим захистом від ускладнень COVID-19 та грипу є вакцинація. Тому рекомендують людям не зволікати, а проводити необхідне щеплення.

Нагадаємо, в школах Вінниці продовжили дистанційне навчання через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ.