07:00  24 лютого
У центрі Києва діють обмеження руху транспорту: деталі
07:08  24 лютого
У Броварах під Києвом уламки "Шахеда" поцілили по багатоповерхівці
14:22  23 лютого
В одному з клубів Києва вночі розважались під російську музику: поліція проводить перевірку
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2025, 12:44

На Буковині продовжує зростати рівень захворюваності на грип та ГРВІ

24 лютого 2025, 12:44
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Чернівецькій області зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ. За минулий тиждень епідпоріг у регіоні перевищений на 149%

Про це у Фейсбуці повідомив Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

"Упродовж тижня що завершується, в Чернівецькій області зареєстровані 10869 випадків ГРВІ, з них 6587 дітей (61%). Інтенсивний показник захворюваності ГРВІ на 47,7% більше за показник минулого тижня та перебуває на 149,1% вище від епідемічного порогу, розрахованого для області", - йдеться у повідомленні.

Найбільше хворих пацієнтів зафіксували у Чернівецькому районі - 6450 випадків ГРВІ. Із них 3161 пацієнт із Чернівців.

Медики нагадують, що найефективнішим захистом від ускладнень COVID-19 та грипу є вакцинація. Тому рекомендують людям не зволікати, а проводити необхідне щеплення.

Нагадаємо, в школах Вінниці продовжили дистанційне навчання через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ.

грип ГРВІ Буковина Чернівецька область Чернівці захворюваність
Суд змінив покарання двом жителям Буковини, які напали з сокирами на працівників ТЦК
18 лютого 2025, 19:58
На Буковині чоловік намагався підкупити прикордонників, аби його 21-річний син виїхав за кордон
14 лютого 2025, 02:11
На Буковині з'явився новий гірський туристичний маршрут
11 лютого 2025, 15:10
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
Стало відомо, де завтра в Україні вдарить мороз до -16 градусів
24 лютого 2025, 14:11
Українців намагаються зламати, створивши ілюзію того, що всі ми приречені
24 лютого 2025, 14:05
ВР провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні
24 лютого 2025, 14:02
Угода про копалини: Стефанішина розповіла, на якій стадії перебувають перемовини
24 лютого 2025, 13:48
Стало відомо, коли у Києві можуть зняти обмеження руху Південним мостом
24 лютого 2025, 13:42
Катування та вбивства у колонії на Полтавщині: ДБР передало справу до суду
24 лютого 2025, 13:40
У столиці понад 170 будинків залишились без опалення: в чому причина
24 лютого 2025, 13:33
Одеський ексдепутат, який їхав з колоною військ РФ до Києва, може сісти на 15 років
24 лютого 2025, 13:30
Перші 6200 осель у 10 областях: в Україні працюють над розбудовою фонду соціального житла
24 лютого 2025, 13:22
У Києві від початку повномасштабної війни загинули понад 200 цивільних
24 лютого 2025, 13:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Юрій Богданов
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »