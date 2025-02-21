На Буковині судмедексперта затримали на хабарі від військовозобов'язаного

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Правоохоронці викрили та повідомили про підозру судмедексперту одного з районних відділень бюро судово-медичної експертизи за фактом одержання хабаря.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, експерт за 6000 євро обіцяв допомогти військовозобов’язаному громадянину, якого прикордонники затримали за спробу незаконно покинути територію України, уникнути адміністративної відповідальності та не допустити передачі щодо нього документів до ТЦК та СП для подальшої мобілізації.

Підозрюваного затримали правоохоронці, встановлюються можливі співучасники злочину.

Нагадаємо, раніше на Буковині затримали чоловіка, який намагався за 1000 євро підкупити прикордонників.

Також повідомлялося, що на Буковині біля кордону з Румунією затримали чоловіків у "плащах-невидимках".