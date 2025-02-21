06:07  21 лютого
Сили оборони вперше знищили в Україні північнокорейську САУ "Коксан"
07:05  21 лютого
На озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони
12:23  21 лютого
У мережі показали момент прильоту "Шахеда" у Білій Церкві
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2025, 11:49

На Буковині судмедексперта затримали на хабарі від військовозобов'язаного

21 лютого 2025, 11:49
Читайте также на русском языке
фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру судмедексперту одного з районних відділень бюро судово-медичної експертизи за фактом одержання хабаря.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, експерт за 6000 євро обіцяв допомогти військовозобов’язаному громадянину, якого прикордонники затримали за спробу незаконно покинути територію України, уникнути адміністративної відповідальності та не допустити передачі щодо нього документів до ТЦК та СП для подальшої мобілізації.

Підозрюваного затримали правоохоронці, встановлюються можливі співучасники злочину.

Нагадаємо, раніше на Буковині затримали чоловіка, який намагався за 1000 євро підкупити прикордонників.

Також повідомлялося, що на Буковині біля кордону з Румунією затримали чоловіків у "плащах-невидимках".

хабар лікарі Чернівецька область ухилення від мобілізації
Фіктивний шлюб для виїзду за кордону: на Чернігівщини викрили чергову схему
21 лютого 2025, 03:22
Житель Миколаївщини відмовився від мобілізації через великі борги: що вирішив суд
20 лютого 2025, 22:45
Путівка у Молдову за 15 тисяч доларів: у Києві викрили схему виїзду чоловіків за кордон
20 лютого 2025, 18:04
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
На Київщині безробітні жінка та чоловік готували теракт: зловмисників затримано
21 лютого 2025, 12:50
РФ готується оголосити про "перемогу" у війні до річниці вторгнення в Україну
21 лютого 2025, 12:40
В Одесі запровадили відключення світла: для кого діють обмеження
21 лютого 2025, 12:27
На тимчасово окупованій Луганщині розгортається екологічна катастрофа, – ЦНС
21 лютого 2025, 12:27
У мережі показали момент прильоту "Шахеда" у Білій Церкві
21 лютого 2025, 12:23
Що би зараз не говорили політики, останнє слово — за фронтом
21 лютого 2025, 12:08
В оточенні Трампа вважають, що Зеленському варто негайно залишити Україну, — ЗМІ
21 лютого 2025, 11:57
Росіяни завдали авіаудару по селищі Золочів на Харківщині: є постраждалі
21 лютого 2025, 11:55
На Харківщині викрили родину, що нелегально виготовляла електронні сигарети
21 лютого 2025, 11:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Богданов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »