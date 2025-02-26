На Буковине пограничники задержали мужчину, пытавшегося выехать за границу в грузовике с продуктами

фото: ГПСУ

В Черновицкой области водитель грузовика за денежное вознаграждение пытался вывезти за границу гражданина Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники установили, что мужчина, работающий экспедитором в фирме по доставке продуктов питания, решил подзаработать на незаконной переправке граждан через государственную границу. Обнаружив "клиента", перевозчик спрятал его в грузовике с товаром и вместе со своим напарником повез заказчика в государственную границу с Молдовой.

Пограничники остановили автомобиль для проверки и обнаружили беглеца.

Как выяснилось, житель Ровенской области за нелегальное путешествие в Молдову заплатил 7500 долларов США. Относительно него составили материалы об административном правонарушении.

Что же касается перевозчика, то он будет привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, на Буковине продолжает расти уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.