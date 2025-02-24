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24 лютого 2025, 05:49

Українець намагався вивезти до Румунії 52 старовинні книжки

24 лютого 2025, 05:49
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фото: ДПСУ
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Вранці 23 лютого на Закарпатті чоловік намагався вивезти за кордон медичну літературу, яка, можливо, становить культурну чи історичну цінність

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Під час огляду мікроавтобуса Mercedes прикордонники виявили 52 книги іноземних видань, надруковані в 1883–1943 роках. Автівкою керував 32-річний житель Закарпаття.

За словами чоловіка, перевезти книги до Румунії його попросив знайомий, а про їхню можливу цінність він не знав.

Книги в закарпатця вилучили. Експертиза встановить, чи являються видання об’єктом культурного або історичного значення.

Нагадаємо, днями на Волині в автобусі, що прямував з Польші до Києва, знайшли 28 тисяч діамантів. Пакунок з коштовними камінцями сховали в ніші підлоги автобуса.

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