В Черновцах неизвестная женщина похитила гильзы и монету из могилы защитника

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В Черновцах на Аллее Славы неизвестная женщина похитила памятные вещи из могилы павшего защитника Украины

Об этом случае пишут местные СМИ, передает RegioNews.

"У нас, в Черновцах, орудует воровка и мародерка, которая позволила себе посягнуть на святое - могилы Защитников! По крайней мере, об одной известно точно. Призываю семьи павших проверить могилы своих родных", – написала черновицкая журналистка Кристина Петренко.

По словам родных, 22 февраля на панихиде у могилы защитника его семья установила декоративный куб с цветами, ангелами, гильзами и памятной монетой. Однако в годовщину гибели воина родные обнаружили, что куб был сломан, а символические вещи – украдены.

Журналистка призывает общественность к максимальной огласке, чтобы найти женщину, похитившую вещи военного.

Напомним, на прошлой неделе в Черкасской области украли цветы с могилы военного.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области 13-летние мальчики повредили памятные портреты на могилах украинских военных. Оказалось, что семьи, в которых воспитываются подростки, состоят на учете как оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.