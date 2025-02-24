На Вінниччині військового засудили до 5 років за другу втечу з армії

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Барський районний суд Вінницької області розглянув справу військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину під час воєнного стану. Захисника визнали винним і призначили покарання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Як стало відомо, чоловік, перебуваючи на посаді понтонера понтонного відділення понтонного взводу, залишив частину у червні 2023 року з метою тимчасового ухилення від військової служби. Через десять днів він повернувся у розташування підрозділу.

У вересні того ж року військовослужбовець знову самовільно залишив частину, після чого не виконував своїх військових обов'язків понад один рік. У грудні 2024 року він був затриманий правоохоронцями за місцем проживання.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 407 Кримінального Кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

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