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18 лютого 2025, 21:50

На Черкащині вкрали квіти з могили військового: вдова звернулась до зловмисників

18 лютого 2025, 21:50
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Фото: Facebook
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У соцмережі вдова українського захисника розповіла, що з могили її чоловіка хтось вкрав квіти. Жінка емоційно звернулась до того, хто це зробив

Про це розповіла Марина Бондаренко у Facebook, передає RegioNews.

Квіти вкрали із могили загиблого захисника Вадима Бондаренка. Про це розповіла вдова військового в соцмережі. Жінка звернулась до того, хто це зробив.

"Зараз я звертаюся до особини! В якої піднялися руки вкрасти квіти з могили мого чоловіка. Я бажаю тобі, твоїм дітям, батькам і всім рідним, щоб квіти носили тільки туди, звідки в тебе піднялися руки їх вкрасти! Я не проклинаю! Від душі бажаю-це бажання вдови Героя!", - написала вона.

Нагадаємо, що раніше на Одещині 13-річні хлопчики пошкодили пам'ятні портрети на могилах українських військових. Виявилося, що родини, в яких виховуються підлітки, перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах. Правоохоронці розглянуть питання щодо притягнення до відповідальності батьків хлопців за невиконання обов’язків щодо їхнього виховання.

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