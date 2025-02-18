Фото: Facebook

У соцмережі вдова українського захисника розповіла, що з могили її чоловіка хтось вкрав квіти. Жінка емоційно звернулась до того, хто це зробив

Про це розповіла Марина Бондаренко у Facebook, передає RegioNews.

Квіти вкрали із могили загиблого захисника Вадима Бондаренка. Про це розповіла вдова військового в соцмережі. Жінка звернулась до того, хто це зробив.

"Зараз я звертаюся до особини! В якої піднялися руки вкрасти квіти з могили мого чоловіка. Я бажаю тобі, твоїм дітям, батькам і всім рідним, щоб квіти носили тільки туди, звідки в тебе піднялися руки їх вкрасти! Я не проклинаю! Від душі бажаю-це бажання вдови Героя!", - написала вона.

Нагадаємо, що раніше на Одещині 13-річні хлопчики пошкодили пам'ятні портрети на могилах українських військових. Виявилося, що родини, в яких виховуються підлітки, перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах. Правоохоронці розглянуть питання щодо притягнення до відповідальності батьків хлопців за невиконання обов’язків щодо їхнього виховання.