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06 февраля 2025, 14:19

На Буковине пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся попасть за границу

06 февраля 2025, 14:19
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фото: Госпогранслужба
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На Буковине задержана группа нарушителей. Пешая прогулка до границы завершилась протоколом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Пограничники получили оперативную информацию о намерении трех молодых мужчин незаконно пересечь границу из Украины в Румынию на участке отдела Порубное.

Беглецы решили не использовать транспорт, чтобы добраться до границы, считая, что на автомобиле большая вероятность быть задержанными. Они решили перейти границу пешком, ориентируясь на электронную карту местности.

Вблизи границы мужчины были задержаны пограничниками. Относительно них составлены материалы об административном правонарушении.

Напомним, за пересечение границы вне пунктов пропуска или без соответствующих документов или с использованием поддельных документов или содержащих недостоверные сведения или без разрешения соответствующих органов власти предусматривается административная ответственность по ст. 04-1 КУоАП в виде штрафа в размере от 3400 до 8500 грн или административный арест на 15 суток.

Как сообщалось, в Одесской область сотрудник правоохранительных органов за 7000 долларов переправлял мужчин в Приднестровье.

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