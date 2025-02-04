фото: ДПСУ

У Чернівецькій області прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Аби швидко та комфортно дістатися до прикордоння "туристична група" у складі трьох чоловіків найняли мешканця Чернівецької області, який мав перевезти їх на власній автівці.

Для зупинки автомобіля з чоловіками прикордонникам довелося здійснити попереджувальні постріли.

Втікачі – жителі Івано-Франківської, Львівської та Вінницької областей. Вони придбали через месенджер у невідомої особи відповідні карти та маршрут руху до українсько-румунського кордону. За дану послугу кожен мав сплатити 6000 доларів.

Стосовно незаконних "туристів" склали відповідні адмінпротоколи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині ділок за 10 тисяч євро проводив чоловіків через ліс до кордону.