На Буковині 4-річний хлопчик загинув, упавши у 20-метровий колодязь

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

В колодязь впала 4-річна дитина. Спільно з місцевими жителями рятувальники рятувальники підняли на поверхню тіло хлопчика з глибини близько 20 метрів. На жаль, він уже не подавав ознак життя.

Медики доклали всіх зусиль і провели реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося.

Нагадаємо, 27 січня на Франківщині літня жінка впала в колодязь. Постраждалу підняли на поверхню та передали медикам.