На Буковині посадовці покривали контрабанду і завдали державі збитків на 42 млн грн

фото: ДБР

У Чернівецькій області судитимуть трьох посадовців, які покривали контрабанду електронних цигарок, чим завдали державі збитків на 42 млн грн

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох посадовців Чернівецької митниці та правоохоронця з Буковини, які були учасниками масштабної схеми контрабанди електронних цигарок з Румунії. Обвинувальний акт скеровано до суду", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалось, фігуранти, при виконанні службових обов’язків, "заплющували очі" на вантажівки, які заїжджали з підакцизним товаром.

В ДБР встановили, що таким чином на український ринок потрапило майже 170 тис. одиниць товару, через що держбюджет недоотримав 41 млн 730 тис. гривень.

Справа передана до суду.

Як повідомлялось, в Одеській області посадовець привласнив 2,3 млн грн з виплат зниклим безвісти військовим.