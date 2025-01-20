У Чернівцях горіла автівка, в якій перебували батько з дитиною

фото: ГУ ДСНС у Черновіцькій області

20 січня у Чернівцях під час руху загорілася автівка

Про це повідомляє пресцентр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Чернівецькій області, передає RegioNews.

За інформацією ДСНС, під час руху автомобіля ВАЗ-2106 виникло його загорання, внаслідок якого водій здійснив зупинку та викликав надзвичайників.

На місце події прибув черговий караул 2-ї державної пожежно-рятувальної частини та ліквідував пожежу на площі 4 квадратних метрів.

"У цей момент тато віз дитину в садок", – зазначила речниця обласного відомства Мирослава Іванчук.

Внаслідок пожежі, автомобіль було повністю знищено. Причину пожежі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, наприкінці грудня у місті Буча Київської області внаслідок пожежі пошкоджено п'ять автомобілів.