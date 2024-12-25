Пожежа на Київщині: у Бучі горіли п'ять автомобілів

Фото: прес-центр ДСНС України у Київській області

У місті Буча Київської області внаслідок пожежі пошкоджено п'ять автомобілів. Найбільше постраждала автівка, яка зайнялася на паркові.

Про це повідомляє пресцентр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) міста Києва, інформує News.ro.

За інформацією рятувальників, 25 грудня о 02:20 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Буча, вул. Олекси Тихого.

На місце виклику направлено рятувальників 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча.

По прибуттю виявилося, що горить легковий автомобіль на парковці. Саму пожежу співробітники ДСНС ліквідували о 02:49.

У відомстві додали, що внаслідок пожежі було пошкоджено 5 автомобілів. Причини пожежі встановлюються.

Раніше повідомлялося, що 23 грудня у місті Вишневе Київської області горіла будівля станції технічного обслуговування автомобілів.Вогнем було знищено бокс для зварювальних робіт та автомобіль Mazda.

Перед цим, 118 грудня на території Гідропарку у Дніпровському районі Києва згорів ресторан.