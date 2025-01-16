На Буковине двое школьников помогали уклонистам пересечь границу

фото: ГПСУ

В Черновицкой области разоблачили схему нелегального пересечения государственной границы, к которой привлекли несовершеннолетних. Инцидент произошел на участке отдела "Красноильск", где правоохранители зафиксировали движение двух человек в направлении госграницы

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Очередной наряд задержал нарушителей в нескольких сотнях метров от рубежа. Как выяснилось, жители Тернопольщины пытались нелегально попасть за границу с помощью местных жителей.

Впоследствии задержали и двух подростков, в возрасте 15 и 16 лет, сопровождавших мужчин до границы. После выполнения задания они должны были сообщить главному организатору об успехе, который координировал их действия дистанционно.

На "путешественников" составили административные протоколы. В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение организатора противоправной схемы

Напомним, ранее на границе с Молдовой с выстрелами задержали троих мужчин.