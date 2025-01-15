фото: ДПСУ

Ввечері 13 січня прикордонники під час моніторингу держкордону за допомогою дрона помітили чоловіків, які рухались в бік сусідньої Румунії

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Оператор дрона вивів на перехоплення прикордонний наряд. Побачивши охоронців кордону, чоловіки намагались втекти, однак їм це не вдалося.

Троє затриманих чоловіків виявилися мешканцями Чернівецької області. Вони намагалися незаконно потрапити за кордон, використовуючи онлайн карти.

Стосовно "мандрівників" склали відповідні адмінпротоколи.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники спільно з рятувальниками відшукали трьох "туристів", які втратили орієнтування та просили про допомогу. Чоловіки 7 днів блукали засніженим високогірʼям у пошуках кордону.