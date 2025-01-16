фото: ДПСУ

На держкордоні, поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району прикордонники затримали трьох чоловіків

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Під час затримання чоловіки намагались втекти та не реагували на неодноразову вимогу про зупинку. Прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору та застосували службового собаку, щоб затримати втікачів.

Втікачі – жителі Київської, Львівської та Дніпропетровської областей, збирались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Для реалізації свого задуму чоловіки звернулись до адміна одного з інтернет-месенджерів. Останній надавав вказівки з навігації до сусідньої країни. За свої послуги "онлайн-поводир" отримав на криптогаманець по 8000 доларів з кожного.

Відносно чоловіків склали адмінпротоколи, справи направили до суду.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники спільно з рятувальниками відшукали трьох "туристів", які втратили орієнтування та просили про допомогу. Чоловіки 7 днів блукали засніженим високогірʼям у пошуках кордону.