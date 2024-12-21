Депутат з Буковини, який скоїв п'яну смертельну ДТП, відбувся штрафом

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Суд на Буковині виніс вирок чинному депутату Сокирянської міської ради. Він навесні цього року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду та втік з місця аварії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на вирок Сокирянського районного суду Чернівецької області.

Місцеві медіа нагадують, що у ДТП загинула жінка, яка йшла назустріч автомобілю із велосипедом, на якому були світловідбивальні елементи.

Під час судового розгляду справи з'ясувалося, що депутат на утриманні має двох малолітніх дітей та матір з інвалідністю II групи. Взявши це до уваги, суд призначив покарання у вигляді штрафу розміром 289 тисяч грн та позбавлення права керування транспортними засобами строком на 5 років.

Нагадаємо, 16 грудня на Миколаївщині п'яний водій автомобіля Volvo V50 збив двох жінок-пішохідок.