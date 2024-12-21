Депутат из Буковины, совершивший пьяное смертельное ДТП, отделался штрафом

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Суд на Буковине вынес приговор действующему депутату Сокирянского городского совета. Он весной этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельное ДТП и скрылся с места аварии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор Сокирянского районного суда Черновицкой области.

Местные медиа напоминают, что в ДТП погибла женщина, которая шла навстречу автомобилю с велосипедом, на котором были светоотражающие элементы.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что депутат на иждивении имеет двоих малолетних детей и мать с инвалидностью II группы. Приняв это к сведению, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 289 тысяч грн и лишение права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Напомним, 16 декабря в Николаевской области пьяный водитель автомобиля Volvo V50 сбил двух женщин-пешеходок.