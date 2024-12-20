У Чернівцях жорстоко побили підлітка у гуртожитку коледжу

скріншот із відео

Про це повідомили омбудсмен Дмитро Лубінець та Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався 14 грудня вранці. Побили неповнолітнього хлопця двоє юнаків, які не є студентами цього закладу та не проживають у гуртожитку. Вони знімали побиття на камеру телефона та оприлюднили відео у мережі.

Омбудсмен повідомив, що у день інциденту родич студента викликав поліцію до закладу та подав заяву про побиття. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень неповнолітньому. Згодом у прокуратурі перекваліфікували справу на катування.

Наразі дитина перебуває в лікарні. Лікарі діагностували внутрішню черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому ока та забій м’яких тканин носа. Стан хлопця медики оцінюють як середньої важкості.

Представниця омбудсмена в Чернівецькій області Ірина Ісопенко відвідала заклад освіти та медичну установу і виявила низку порушень. Зокрема, адміністрація не повідомила правоохоронні органи про інцидент, дитині не забезпечили надання невідкладної медичної допомоги, а батьків не поінформували про випадок побиття дитини. Також не було належного контролю за проживанням та обліком відвідування сторонніми особами гуртожитку коледжу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькому судитимуть підлітка, який у гуртожитку сильно побив 15-річного студента.