У Чернівцях жорстоко побили підлітка у гуртожитку коледжу
У гуртожитку Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій побили студента, хлопця госпіталізували
Про це повідомили омбудсмен Дмитро Лубінець та Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.
Інцидент стався 14 грудня вранці. Побили неповнолітнього хлопця двоє юнаків, які не є студентами цього закладу та не проживають у гуртожитку. Вони знімали побиття на камеру телефона та оприлюднили відео у мережі.
Омбудсмен повідомив, що у день інциденту родич студента викликав поліцію до закладу та подав заяву про побиття. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень неповнолітньому. Згодом у прокуратурі перекваліфікували справу на катування.
Наразі дитина перебуває в лікарні. Лікарі діагностували внутрішню черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому ока та забій м’яких тканин носа. Стан хлопця медики оцінюють як середньої важкості.
Представниця омбудсмена в Чернівецькій області Ірина Ісопенко відвідала заклад освіти та медичну установу і виявила низку порушень. Зокрема, адміністрація не повідомила правоохоронні органи про інцидент, дитині не забезпечили надання невідкладної медичної допомоги, а батьків не поінформували про випадок побиття дитини. Також не було належного контролю за проживанням та обліком відвідування сторонніми особами гуртожитку коледжу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькому судитимуть підлітка, який у гуртожитку сильно побив 15-річного студента.