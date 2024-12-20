В Черновцах жестоко избили подростка в общежитии колледжа

скриншот с видео

Об этом сообщили омбудсмен Дмитрий Лубинец и Черновицкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел утром 14 декабря. Избили несовершеннолетнего парня двое юношей, которые не являются студентами этого заведения и не проживают в общежитии. Они снимали избиение на камеру телефона и обнародовали видео в сети.

Омбудсмен сообщил, что в день инцидента родственник студента вызвал полицию в заведение и подал заявление об избиении. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему. Впоследствии в прокуратуре переквалифицировали дело на пытки.

В настоящее время ребенок находится в больнице. Врачи диагностировали внутреннюю черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому глаза и ушиб мягких тканей носа. Состояние парня медики оценивают как средней тяжести.

Представительница омбудсмена в Черновицкой области Ирина Исопенко посетила учебное заведение и медицинское учреждение и выявила ряд нарушений. В частности, администрация не сообщила правоохранительным органам об инциденте, ребенку не обеспечили оказание неотложной медицинской помощи, а родителей не проинформировали о случае избиения ребенка. Также не было должного контроля за проживанием и учетом посещения посторонними лицами общежития колледжа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницком будут судить подростка, который в общежитии сильно избил 15-летнего студента.