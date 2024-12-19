У Вінниці батько одного з учнів ліцею вдарив учителя: за справу взялася поліція

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У Вінниці правоохоронці розслідують конфлікт між батьком та учителем, який стався у місцевому ліцеї

Про це повідомляє RegioNews з посиланням повідомлення пресслужби поліції Вінницької області.

Відомо, що батько дитини завдав тілесних ушкоджень вчителю.

"Поліцейські спілкуються з учасниками правопорушення та свідками. Призначено проведення відповідних експертиз. Усі обставини події встановлюються", — зазначається у повідомленні поліції.

Правоохоронці розпочали провадження за ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).

За інформацією Суспільного, конфлікт стався у шостому ліцеї. Інцидент у закладі наразі не коментують.

Місцеві Telegram-канали також поширило відео конфлікту між вчителем та батьком одного з учнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до суду скерували обвинувальний акт стосовно вчителя одного з закладів освіти у Дністровському районі Чернівецької області. Вчителя обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до загибелі двох учнів.