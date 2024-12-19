На Сумщині судитимуть голову територіальної громади, який побив секретаря ради

фото: Сумська обласна прокуратура

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з територіальних громад Сумщини за фактом побиття службової особи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

Слідчі з'ясували, що інцидент стався 22 грудня 2023 року на робочому місці під час суперечки, пов’язаної зі службовою діяльністю.

"Очільник громади декілька разів ударив секретаря ради", — йдеться в повідомленні.

Відповідно до висновку медичної експертизи потерпілий дістав легкі тілесні ушкодження. Досудове розслідування завершили слідчі Роменського районного відділу поліції. Обвинувальний акт правоохоронці вже направили до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд обрав запобіжний захід для 25-річного мешканця села Маринин Рівненського району, який стріляв з автомата та поранив чотирьох юнаків. Молодика взяли під варту строком на 48 діб.