фото: поліція

Підозру за побиття дитини отримала мешканка села Войниха Лубенського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Повідомляється, що 39-річна жінка спричинила тяжкі травми своєму 11-річному пасинку.

Фігурантці повідомили про підозру, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Жінці загрожує від 5 до 8 років тюрми.

Нагадаємо, у Смілі на Черкащині дворічний хлопчик помер від рук вітчима.