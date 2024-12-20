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20 грудня 2024, 07:21

На Буковині у чоловіка виявили у багажнику 150 ялинок, йому загрожує в'язниця

20 грудня 2024, 07:21
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фото: поліція
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У селі Чернівецької області затримали волинянина, який віз у багажнику мікроавтобуса 150 незаконно зрубаних ялинок. Дозволів на ці дерева чоловік не мав

Про це повідомили на сайті поліції області, передає RegioNews.

За інформацією поліції, 13 грудня на контрольно-пропускному пункті у селі Лівинці поліцейські зупинили мікроавтобус "Volkswagen Transporter", щоб перевірити документи водія. Під час огляду авто правоохоронці виявили у багажному відділенні 150 ялин, на які 46-річний волинянин дозволів не мав.

Правоохоронці вилучили незаконно зрубані дерева та відкрили кримінальне провадження щодо незаконної порубки, перевезення та збуту лісу.

Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині чоловіка, який не мав документів на деревину у багажнику свого авто, оштрафували на 510 гривень.

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