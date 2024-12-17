На Буковині відшукали чоловіка, котрий кілька днів блукав у лісі

фото: ДСНС

Вранці 17 грудня рятувальники отримали повідомлення, що в селі Банилів-Підгірний Чернівецького району в лісі заблукав чоловік

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Зі слів 27-річного чоловіка, він втратив орієнтир, перебував у лісі близько трьох днів, але зміг повідомити приблизні координати свого місцезнаходження.

До пошуку зниклого залучили фахівців гірської пошуково-рятувальної групи зі службовими собаками, а також правоохоронців.

Чоловіка відшукали, йому надали першу домедичну допомогу, після чого транспортували його з лісу до "швидкої".

Нагадаємо, вечері, 11 грудня рятувальники розшукали 21-річного хлопця із Дніпра, який заблукав на засніженій Говерлі.