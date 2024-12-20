На Буковине у мужчины обнаружили в багажнике 150 елок, ему грозит тюрьма

фото: полиция

В селе Черновицкой области задержан волынян, который вез в багажнике микроавтобуса 150 незаконно срубленных елок. Разрешенный на эти деревья мужчина не имел

Об этом сообщили на сайте полиции области, передает RegioNews.

По информации полиции, 13 декабря на контрольно-пропускном пункте в селе Ливинцы полицейские остановили микроавтобус Volkswagen Transporter, чтобы проверить документы водителя. Во время осмотра авто стражи порядка обнаружили в багажном отделении 150 елей, на которые 46-летний волынянин разрешений не имел.

Правоохранители изъяли незаконно срубленные деревья и открыли уголовное производство по незаконной порубке, перевозке и сбыту леса.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Николаевской области мужчину, который не имел документов на древесину в багажнике своего авто, оштрафовали на 510 гривен.