У Львові знайшли мертвою зниклу 22-річну дівчину

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Сьогодні, 21 листопада, у Львові знайшли мертвою 22-річну Поліну Маркварт. Напередодні родичі дівчини звернулися до поліції з заявою про її зникнення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на LVIV.MEDIA.

Інформацію про виявлення тіла дівчини підтвердили джерела видання у поліції.

Дівчина у середу, 20 листопада, вийшла з роботи в районі Водоканалу о 17:40 і додому не прийшла. Наступного дня її рідні звернулися до поліції.

Востаннє дівчина виходила на звʼязок з торгового центру King Cross Leopolis у селі Сокільники біля Львова. Недалеко від цього місця її і знайшли - у районі Арени Львів. Тіло дівчини виявили в одній з посадок.

Наразі правоохоронці призначили судово-медичну експертизу, щоб з'ясувати причини смерті.

Нагадаємо, 8 листопада у місті Рогатин Івано-Франківської області знайшли тіло Мар'яна Горійовського, який зник ще 11 жовтня.