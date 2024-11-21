05:05  21 листопада
Троє загиблих, є поранені: на Миколаївщині чоловіки підірвалися на російських боєприпасах
03:30  21 листопада
Дізнався про зраду: у Харкові пенсіонер зарізав свою 47-річну дружину
07:40  21 листопада
Не хотіли помирати за Путіна: на Харківщині прикордонники взяли в полон двох окупантів
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2024, 21:31

У Львові знайшли мертвою зниклу 22-річну дівчину

21 листопада 2024, 21:31
Читайте также на русском языке
фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 21 листопада, у Львові знайшли мертвою 22-річну Поліну Маркварт. Напередодні родичі дівчини звернулися до поліції з заявою про її зникнення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на LVIV.MEDIA.

Інформацію про виявлення тіла дівчини підтвердили джерела видання у поліції.

Дівчина у середу, 20 листопада, вийшла з роботи в районі Водоканалу о 17:40 і додому не прийшла. Наступного дня її рідні звернулися до поліції.

Востаннє дівчина виходила на звʼязок з торгового центру King Cross Leopolis у селі Сокільники біля Львова. Недалеко від цього місця її і знайшли - у районі Арени Львів. Тіло дівчини виявили в одній з посадок.

Наразі правоохоронці призначили судово-медичну експертизу, щоб з'ясувати причини смерті.

Нагадаємо, 8 листопада у місті Рогатин Івано-Франківської області знайшли тіло Мар'яна Горійовського, який зник ще 11 жовтня.

кримінал Львів убивство зниклі безвісти
Дізнався про зраду: у Харкові пенсіонер зарізав свою 47-річну дружину
21 листопада 2024, 03:30
На Дніпропетровщині чоловік розстріляв продавчиню магазину з автомата Калашникова
21 листопада 2024, 01:40
Низку експертиз у справі про вбивство Фаріон запланували на жовтень-листопад 2025 року
20 листопада 2024, 23:53
Всі новини »
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
Суд повернув під арешт нерухомість Рабиновича, яку він намагався "сховати" від конфіскації
21 листопада 2024, 21:13
Росіяни скинули дві авіабомби на Костянтинівку: шестеро людей поранені
21 листопада 2024, 20:44
Путін знов погрожує Заходу, але б'є по Україні: логіка терору
21 листопада 2024, 20:32
Після удару міжконтинентальною ракетою по Дніпру Путін виступив з заявою
21 листопада 2024, 20:08
У Чугуєві на Харківщині затримали чоловіка, який спалив військове авто
21 листопада 2024, 19:48
Скандальній очільниці Хмельницької МСЕК Крупі зменшили заставу на 200 млн гривень
21 листопада 2024, 19:15
Внаслідок ударів по Дніпру та Кривому Рогу постраждали 34 людини
21 листопада 2024, 18:46
Справа ексголови Дніпропетровської ОВА Резніченка: апеляція залишила без змін запобіжний захід
21 листопада 2024, 18:14
В Одесі затримали педіатра, яка пропонувала допомогу з ухиленням від мобілізації
21 листопада 2024, 17:52
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Всі публікації »
Сергій Іванов
Віктор Трегубов
Данило Мокрик
Всі блоги »