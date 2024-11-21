У Львові знайшли мертвою зниклу 22-річну дівчину
Сьогодні, 21 листопада, у Львові знайшли мертвою 22-річну Поліну Маркварт. Напередодні родичі дівчини звернулися до поліції з заявою про її зникнення
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на LVIV.MEDIA.
Інформацію про виявлення тіла дівчини підтвердили джерела видання у поліції.
Дівчина у середу, 20 листопада, вийшла з роботи в районі Водоканалу о 17:40 і додому не прийшла. Наступного дня її рідні звернулися до поліції.
Востаннє дівчина виходила на звʼязок з торгового центру King Cross Leopolis у селі Сокільники біля Львова. Недалеко від цього місця її і знайшли - у районі Арени Львів. Тіло дівчини виявили в одній з посадок.
Наразі правоохоронці призначили судово-медичну експертизу, щоб з'ясувати причини смерті.
Нагадаємо, 8 листопада у місті Рогатин Івано-Франківської області знайшли тіло Мар'яна Горійовського, який зник ще 11 жовтня.