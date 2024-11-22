На Буковине мужчина до смерти избил свою соседку: как его наказал суд

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58-летний житель села Киселев Черновицкого района приговорен к восьми годам лишения свободы за избиение соседки. В результате тяжелых телесных повреждений женщина скончалась

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

Правоохранители доказали, что в марте 2024 года мужчина во время спора с 69-летней соседкой нанес ей несколько ударов по лицу и шее. От полученных травм женщина скончалась. Известно, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Свою вину мужчина не признал, однако прокурор предоставил суду достаточно доказательств его причастности к совершению инкриминируемого правонарушения", - говорится в сообщении.

Злоумышленник проведет за решеткой восемь лет.

Напомним, в Харькове 71-летний пенсионер узнал об измене и зарезал свою 47-летнюю жену.