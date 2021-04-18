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18 квітня 2021, 11:57 201

На Буковині на службі прикордонник скоїв самогубство

18 квітня 2021, 11:57 201
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Військовий застрелився з табельної зброї
Військовий застрелився з табельної зброї
Фото: Держприкордонслужба
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У Чернівецькій області під час несення служби застрелився 24-річний прикордонник.

Про це повідомив прессекретар Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко, пише RegioNews з посиланням на molbuk.com.

Попередньо, нещасний випадок стався сьогодні вранці в селі Тереблече за кілька кілометрів від міжнародного КПП "Порубне". Прикордонник застосував штатну вогнепальну зброю.

Наряд в пункті пропуску почув звук одиничного пострілу в районі кордону неподалік місця несення служби одного з прикордонних нарядів. В цьому районі знайшли тіло загиблого прикордонника. На місце пригоди викликали правоохоронців та "швидку", – сказав Бровко.


Бровко додав, що, за попередньою інформацією, смерть військовослужбовця не була пов’язана із проходженням ним військової служби.

Нагадаємо, 2 квітня на Волині застрелився 20-річний військовий. Він вистрелив собі у голову з автомата під час патрулювання кордону з Білоруссю.

Чернівецька область Буковина прикордонники самоубивство військові

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