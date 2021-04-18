На Буковині на службі прикордонник скоїв самогубство

Військовий застрелився з табельної зброї

Військовий застрелився з табельної зброї

Фото: Держприкордонслужба

У Чернівецькій області під час несення служби застрелився 24-річний прикордонник.

Про це повідомив прессекретар Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко, пише RegioNews з посиланням на molbuk.com.

Попередньо, нещасний випадок стався сьогодні вранці в селі Тереблече за кілька кілометрів від міжнародного КПП "Порубне". Прикордонник застосував штатну вогнепальну зброю.

Наряд в пункті пропуску почув звук одиничного пострілу в районі кордону неподалік місця несення служби одного з прикордонних нарядів. В цьому районі знайшли тіло загиблого прикордонника. На місце пригоди викликали правоохоронців та "швидку", – сказав Бровко.



Бровко додав, що, за попередньою інформацією, смерть військовослужбовця не була пов’язана із проходженням ним військової служби.

Нагадаємо, 2 квітня на Волині застрелився 20-річний військовий. Він вистрелив собі у голову з автомата під час патрулювання кордону з Білоруссю.