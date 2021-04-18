На Буковине на службе пограничник совершил самоубийство
В Черновицкой области во время несения службы застрелился 24-летний пограничник.
Об этом сообщил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.com.
Предварительно, несчастный случай произошел сегодня утром в селе Тереблече за несколько километров от международного КПП "Порубное". Пограничник применил штатное огнестрельное оружие.
Наряд в пункте пропуска услышал звук единичного выстрела в районе границы недалеко от места несения службы одного из пограничных нарядов. В этом районе нашли тело погибшего пограничника. На место происшествия вызвали правоохранителей и "скорую", – сказал Бровко.
Бровко добавил, что, по предварительной информации, смерть военнослужащего не связана с прохождением им военной службы.
Напомним, 2 апреля на Волыни застрелился 20-летний военный. Он выстрелил себе в голову из автомата во время патрулирования границы с Белоруссией.