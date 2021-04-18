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18 апреля 2021, 11:57 204

На Буковине на службе пограничник совершил самоубийство

18 апреля 2021, 11:57 204
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Военный застрелился из табельного оружия
Военный застрелился из табельного оружия
Фото: Госпогранслужба
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В Черновицкой области во время несения службы застрелился 24-летний пограничник.

Об этом сообщил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.com.

Предварительно, несчастный случай произошел сегодня утром в селе Тереблече за несколько километров от международного КПП "Порубное". Пограничник применил штатное огнестрельное оружие.

Наряд в пункте пропуска услышал звук единичного выстрела в районе границы недалеко от места несения службы одного из пограничных нарядов. В этом районе нашли тело погибшего пограничника. На место происшествия вызвали правоохранителей и "скорую", – сказал Бровко.


Бровко добавил, что, по предварительной информации, смерть военнослужащего не связана с прохождением им военной службы.

Напомним, 2 апреля на Волыни застрелился 20-летний военный. Он выстрелил себе в голову из автомата во время патрулирования границы с Белоруссией.

Черновицкая область Буковина пограничники самоубийство военные

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