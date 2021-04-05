На Волині застрелився 20-річний військовий
Поліція відкрила кримінальне провадження щодо факту самогубства військовослужбовця у Волинській області.
Про це інформує RegioNews з посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.
"Трагедія трапилася ввечері у п’ятницю, 2 квітня, у Ковельському районі. Перебуваючи в прикордонному патрулі з охорони державного кордону з Республікою Білорусь, покінчив з життям самогубством 20-річний солдат строкової служби, житель міста Миколаїв. Військовослужбовець вистрелив собі у голову з автомата”, - уточнюється у повідомленні.
Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.
За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Триває слідство.
Нагадаємо, 2 квітня у Чернігівській області застрелився молодий військовий.