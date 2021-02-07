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07 лютого 2021, 10:56 1943

У центрі Чернівців стався вибух у торговому центрі

07 лютого 2021, 10:56 1943
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Причини вибуху з`ясовують газова служба і правоохоронці
Причини вибуху з`ясовують газова служба і правоохоронці
Фото: ГУ ДСНС в Чернівецькій області
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У центрі Чернівців на третьому поверсі торговельного центру «Майдан» сьогодні вранці стався вибух.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Чернівецької області, пише RegioNews.

Повідомлення про вибух надійшло близько 08:30 ранку, усіх відвідувачів евакуювали. Інформації про постраждалих наразі немає.

Надійшло повідомлення від головного інженера про те, що в ТЦ "Майдан" по вул. Героїв Майдану, 71 на 3 поверсі у ресторані через невідому причину в складському приміщенні відбувся вибух, внаслідок чого розбито вікна та пошкоджено стіни", - йдеться у повідомленні.

На місце події направили слідчо-оперативну службу, працівників патрульної поліції, ДСНС та газової служби. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини вибуху.

Нагадаємо, 3 лютого у місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі сталася серйозна аварія на тепловій електростанції (ТЕС), внаслідок якої місто залишилося без світла та води.

Чернівці вибух ДСНС ресторан торговий центр

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