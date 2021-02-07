У центрі Чернівців стався вибух у торговому центрі
У центрі Чернівців на третьому поверсі торговельного центру «Майдан» сьогодні вранці стався вибух.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції Чернівецької області, пише RegioNews.
Повідомлення про вибух надійшло близько 08:30 ранку, усіх відвідувачів евакуювали. Інформації про постраждалих наразі немає.
Надійшло повідомлення від головного інженера про те, що в ТЦ "Майдан" по вул. Героїв Майдану, 71 на 3 поверсі у ресторані через невідому причину в складському приміщенні відбувся вибух, внаслідок чого розбито вікна та пошкоджено стіни", - йдеться у повідомленні.
На місце події направили слідчо-оперативну службу, працівників патрульної поліції, ДСНС та газової служби. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини вибуху.
Нагадаємо, 3 лютого у місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі сталася серйозна аварія на тепловій електростанції (ТЕС), внаслідок якої місто залишилося без світла та води.