У центрі Чернівців стався вибух у торговому центрі

Причини вибуху з`ясовують газова служба і правоохоронці

Причини вибуху з`ясовують газова служба і правоохоронці

Фото: ГУ ДСНС в Чернівецькій області

У центрі Чернівців на третьому поверсі торговельного центру «Майдан» сьогодні вранці стався вибух.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Чернівецької області, пише RegioNews.

Повідомлення про вибух надійшло близько 08:30 ранку, усіх відвідувачів евакуювали. Інформації про постраждалих наразі немає.

Надійшло повідомлення від головного інженера про те, що в ТЦ "Майдан" по вул. Героїв Майдану, 71 на 3 поверсі у ресторані через невідому причину в складському приміщенні відбувся вибух, внаслідок чого розбито вікна та пошкоджено стіни", - йдеться у повідомленні.

На місце події направили слідчо-оперативну службу, працівників патрульної поліції, ДСНС та газової служби. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини вибуху.

Нагадаємо, 3 лютого у місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі сталася серйозна аварія на тепловій електростанції (ТЕС), внаслідок якої місто залишилося без світла та води.