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20 жовтня 2020, 16:30 2

На Львівщині відкрили кримінальну справу через масову зміну виборями місця голосування

20 жовтня 2020, 16:30 2
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У селищі Східниця виявили бажання проголосувати щонайменше 62 особи
У селищі Східниця виявили бажання проголосувати щонайменше 62 особи
Фото: Антикризовий медіа-центр
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Поліцейські Львівщини відкрили кримінальне провадження за фактом масової зміни виборцями місця голосування з різних областей. Усі вони хотіли проголосувати у селищі Східниця.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Львівської області.

Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили на сайті Громадянської мережі "ОПОРА" публікацію, у якій йшлось про те, що мешканці різних областей України нібито масово змінюють місце голосування, обираючи для здійснення волевиявлення виборчу дільницю у селищі Східниця Львівської області. Як зазначено у публікації, заяви на зміну місця голосування подали щонайменше 62 особи.

За цим фактом слідчі Бориславського відділення поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 2 до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Львові трапилася бійка під час агітації кандидата від "Народного руху".

Львів кримінальна справа поліція Львівщина виборці Адреса ОПОРА
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