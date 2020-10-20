В Черновцах избирателей запугивают коронавирусом

Горожане находят в почтовых ящиках листовки с "рекомендациями" псевдомедиков

Горожане находят в почтовых ящиках листовки с "рекомендациями" псевдомедиков

Фото: УП

Черновчане распространяют в соцсетях фото найденных в почтовых ящиках памяток о средствах защиты, с которыми нужно приходить на избирательные участки 25 октября и с призывами сразу же после голосования сдать ПЦР-тест.

Фото открыток пользователи размещают на своих страницах в Facebook, сообщает RegioNews.

На памятках указано, что распространяет их "Ассоциация медиков-волонтеров города Черновцы" (в реестре такой общественной организации в Украине нет).

В листовках написано, что людям, старше 50 лет нужно одевать на избирательный участок маску класса не ниже FFP-2 (респиратор), защитные перчатки, очки или щиток. Также советуют после возвращения с избирательного участка сразу же записаться на осмотр к семейному врачу и сдать ПЦР-тест.

После возвращения с участка, как можно быстрее сдайте ПЦР-тест на COVID-19, потому что с высокой вероятностью, Вы будете носителем этого вируса после посещения участка", - говорится в одном из пунктов памятки.

Кто является автором этой провокации пока неизвестно.

Напомним, в коммунальной библиотеке Черновцов агитировали за кандидатов одной из партий .