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20 октября 2020, 17:01 4

В Черновцах избирателей запугивают коронавирусом

20 октября 2020, 17:01 4
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Фото: УП
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Черновчане распространяют в соцсетях фото найденных в почтовых ящиках памяток о средствах защиты, с которыми нужно приходить на избирательные участки 25 октября и с призывами сразу же после голосования сдать ПЦР-тест.

Фото открыток пользователи размещают на своих страницах в Facebook, сообщает RegioNews.

На памятках указано, что распространяет их "Ассоциация медиков-волонтеров города Черновцы" (в реестре такой общественной организации в Украине нет).

В листовках написано, что людям, старше 50 лет нужно одевать на избирательный участок маску класса не ниже FFP-2 (респиратор), защитные перчатки, очки или щиток. Также советуют после возвращения с избирательного участка сразу же записаться на осмотр к семейному врачу и сдать ПЦР-тест.

После возвращения с участка, как можно быстрее сдайте ПЦР-тест на COVID-19, потому что с высокой вероятностью, Вы будете носителем этого вируса после посещения участка", - говорится в одном из пунктов памятки.

Кто является автором этой провокации пока неизвестно.

Напомним, в коммунальной библиотеке Черновцов агитировали за кандидатов одной из партий .

коронавирус выборы Черновцы пиар избиратели
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